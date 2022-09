Afkicken van WK? Wielerjaar heeft nog drie koersen met Belg als laatste winnaar en Ronde van Lombardije te bieden

Alles, werkelijk alles, stond de voorbije weken in het teken van het WK. En wat nu? Het wielerjaar heeft nog een laatste grote afspraak in petto en nog enkele koersen waarin Belgen zeker kans maken.

Heeft u het gevoel dat u enigszins moet afkicken van het WK? Inclusief de aanloop naar Wollongong is het nu al geruimte tijd elke dag volop WK-nieuws dat de klok slaat. Het kampioenschap op zich heeft voor België bovendien nog eens alle verwachtingen ingelost: zes prachtige medailles behaald in totaal en de wereldtitel bij de heren elite op de weg voor Remco Evenepoel als ultieme kers op de taart.

Dat kan wel tellen. Het is zeker en vast nog nagenieten, maar het wielerjaar zit er nog niet helemaal op. Met het WK is de belangrijkste afspraak van het jaar weliswaar achter de rug. Desalniettemin heeft ook de oktobermaand nog wel wat moois te bieden voor de renners die het seizoen sterk willen eindigen.

NOG 1 GROTE KOERS

Er is nog één echt grote koers: de Ronde van Lombardije op 08/10. Het Italiaanse Monument zal in het teken staan van het afscheid van Alejandro Valverde. Remco Evenepoel zal er dit jaar niet bij zijn: er staat een trouw op het programma, weet u wel. Komt het misschien tot een bisnummer van Tadej Pogačar? Ook op het einde van het seizoen is een straffe stoot van de Sloveen nooit uit te sluiten.

De naam Evenepoel viel meermaals: hij was ook diegene die in de Coppa Bernocchi vorig jaar naar de zege knalde. Op 3 oktober kennen we zijn opvolger. Er zijn nog twee andere koersen waar twee Belgen helemaal bovenaan op de erelijst staan. Meeus won vorig jaar Parijs-Bourgues, een koers die op 6 oktober gereden wordt. Meurisse is ex-winnaar van Giro del Veneto, de eendagskoers die er op 12/10 aankomt.

AFSCHEID VAN GILBERT

Als het dan toch gaat over de Belgische invloed op de koers: er staan nog twee wedstrijden in ons land op het menu. Binche-Chimay-Binche op 4 oktober - Evenepoel showt er zijn regenboogtrui - en de Memorial Rik Van Steenbergen op 9 oktober. Diezelfde dag is het ook Parijs-Tours: de laatste wedstrijd in de profcarrière van Philippe Gilbert.