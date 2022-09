Annemiek van Vleuten twijfelt aan pensioen na beste jaar uit haar carrière

Annemiek van Vleuten stopt normaal eind 2023 met koersen, maar daar twijfelt ze nu toch weer aan.

Annemiek van Vleuten won dit jaar de Omloop, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro, de Tour, de Vuelta én werd wereldkampioene. Het beste jaar uit haar carrière, en dat doet haar ook twijfelen aan haar pensioen eind 2023.

“Het liefst zou ik stoppen als ik denk: ik begin nu wel minder te worden. Maar dit is echt mijn beste jaar ooit. Ik word volgende week veertig, dat is echt ongelofelijk eigenlijk. Maar het is wel mijn drijvende kracht om beter te worden. Soms begin ik wel te twijfelen, ja”, zei ze in de Nederlandse talkshow Jinek.

Voorlopig focust Van Vleuten zich enkel op 2023, daarna ziet ze wel wat ze doet. Over haar pensioen heeft ze wel nagedacht. “Ik denk dat er wel meer mooie uitdagingen op me te wachten liggen vanwege de kennis en ervaring die ik heb opgedaan.”

Plannen na de wielercarrière

“Het lijkt me heel leuk om met jonge atleten iets te doen, in de begeleiding. Of met jonge professionals in het bedrijfsleven, daar zit ook veel overeenkomsten in. Ik denk dat het me wel gaat lukken om de uitdaging aan te gaan zonder fiets.”

Benieuwd of Van Vleuten eind volgend jaar echt stopt of ze er zoals haar ploegmaat Alejandro Valverde een paar jaar geleden toch nog op terug komt.