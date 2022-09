Ook Wout van Aert en echtgenote Sarah De Bie supporteren voor de Belgian Cats

Nu ze toch in Australië zijn, gaan onze wielrenners voor de Belgian Cats supporteren. Wout van Aert en zijn echtgenote Sarah De Bie deden dit in de wedstrijd tegen China.

Het WK wielrennen vond plaats in Australië en ook het WK basetbal voor vrouwen gaat down under door. Bij de vorige wedstrijd van de Belgian Cats Bosnia & Herzegovina gingen onder meer Remco Evenepoel, Lotte Kopecky, Yves Lampaert en Pieter Serry een kijkje nemen.

AANMOEDIGINGEN VAN WOUT EN SARAH

Inmiddels is Remco Evenepoel al op weg naar België. Wout van Aert daarentegen vertoeft nog altijd in Australië, want samen met zijn echtgenote Sarah De Bie woonde hij de wedstrijd van de Belgian Cats tegen China bij. Ze moedigden de Cats volop aan in de tribune en namen ook tijd voor een gesprekje met de moeder van de geblesseerde speelster Emma Meesseman.

Ondanks aanvankelijk moedig verweer zagen Wout van Aert en Sarah De Bie de Belgian Cats wel verliezen. China was zoals verwacht een maatje te sterk en haalde het met 81-55. België gaat wel door naar de kwartfinales op het WK basket en Van Aert en zijn echtgenote hebben er ongetwijfeld weer een mooie ervaring bij in Australië.