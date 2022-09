📷 Kledijsponsor Quick-Step heeft regenboogtrui van Remco Evenepoel haast helemaal af

Er valt overigens geen tijd te verliezen, want op 4 oktober staat Remco Evenepoel al aan de start in zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen wielrennen. Dat gaat de eendagskoers Binche-Chimay-Binche worden. Evenepoel zal daar de laatste Belgische koers van zijn ex-ploegmaat Philippe Gilbert mee beleven.

Dat zal Evenepoel dus doen in een regenboogtrui die ook plaatsvoorziet voor de merknaam Quick-Step Alpha Vinyl. De kledijsponsor van de ploeg, Castelli Cycling, heeft niet stilgezeten. Op het Twitteraccount van Quick-Step staat een foto met hoe het truitje van Evenepoel er zou moeten uitzien.

A few touches here and there, and @EvenepoelRemco’s new jersey from @CastelliCycling will be ready šŸ˜ pic.twitter.com/0MHE4SROLo