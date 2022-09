De renner met de langste carrière ooit, Davide Rebellin (51), gaat eindelijk op pensioen

Na een carrière van meer dan 30 jaar houdt de Italiaan het dan toch voor bekeken op het einde van het seizoen.

Davide Bellerin overleefde wielergeneraties. In zijn eerste profjaar, 1992, reed hij nog wedstrijden samen met Laurent Fignon en Stephen Roche en toppers van nu zoals Wout van Aert of Mathieu van der Poel waren nog niet eens geboren.

De Giro del Veneto op 12 oktober, een wedstrijd waar hij in zijn debuutjaar nog vijfde in werd, zal zijn laatste koers worden. Rebellin liep vorig jaar nog een dubbele beenbreuk op en het leek er op dat zijn carrière in mineur zou eindigen. De Italiaan kwam echter nog een keer terug en reed dit jaar al wedstrijden in Italië, Slovenië en Roemenië.

Rebellin heeft een succesvolle carrière om op terug te kijken. Hij won onder meer de Clásica San Sebastián (’97), Tirreno-Adriatico (’01), de Giro dell’Emilia (2006 en 2014), Parijs-Nice (2008) en de Giro del Veneto (’98, ’99, ’00). Zijn wonderjaar beleefde hij in 2004, met winst in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Enkel Philippe Gilbert deed hem dat in 2011 na.

Dopingschorsing zorgt voor keerpunt

In 2009 werd Rebellin voor twee jaar geschorst door een positieve dopingtest op CERA, dat is een vorm van EPO. Hij werd betrapt op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De Italiaan moest zijn zilveren medaille van de wegwedstrijd inleveren en kwam na zijn schorsing nooit meer aan de bak bij een echte topploeg.

Hij reed wel nog vier jaar voor het Poolse CCC Sprandi van 2013-2016, maar daarna ging het nog meer bergaf. Rebellin reed nog voor teams uit Koeweit, Algerije, Kroatië en nu het Italiaanse Work Service. Rebellin won in zijn carrière 61 koersen waarvan de laatste de vijfde rit in de Ronde van Iran in 2017 zal zijn.