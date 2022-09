Hoe muziek samengaat met sport en koers: 'Remco Regenboog Remix', 'Beste Wout' en nieuwe campagne

Na hun straffe prestaties worden Wout van Aert en Remco Evenepoel ook geëerd met muziek. Dat hoeft uiteraard niet te verwonderen.

Muziek en koers is al langer een geslaagde combinatie: denk maar aan de stevige beat die onder de 'Tom Boonen is wereldkampioen'-uitspraak van Michel Wuyts werd gezet. De wereldtitel behoort inmiddels toe aan Remco Evenepoel na zijn overwinning in Wollongong. Op het YouTube-kanaal van Sporza staat sinds enkele dagen de Remco Regenboog Remix.

De zanger Metejoor heeft dan weer een aangepaste versie gemaakt van zijn nummer 'Dit is wat mijn mama zei' nadat Patrick Evenepoel op de radio vertelde dat dit lied Remco wel tot rust kan brengen. Remco blijkt vooral fan te zijn van de tekst 'je mag fouten maken, geen probleem' die in het nummer voortkomt. Metejoor paste de tekst vervolgens met veel plezier aan na de Vueltazege van Remco Evenepoel.

De zanger is overigens ook het gezicht van de campagne 'Wie scoort, die wint'. Deze campagne moet de Vlaamse kinderen aanzetten om veel meer te bewegen. Laten we daarnaast ook niet die andere wielertopper Wout van Aert niet vergeten. Liedjesschrijver Koen Verbraeken schreef eerder dit jaar het nummer 'Beste Wout', nadat Van Aert met een resem straffe prestaties doorheen het seizoen imponeerde.