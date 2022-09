Milan Vader tevreden met zijn 1e wedstrijdkilometers na zijn zware val in het Baskenland: "Ik heb ervan genoten"

Milan Vader is opnieuw renner. Hij reed de 1e etappe van de CRO Race uit. Zijn 1e koers sinds zijn val in de Ronde van het Baskenland.

In de Ronde van het Baskenland viel Milan Vader in de 5e etappe zwaar. Hij liep verschillende breuken in zijn bovenlichaam op en stond voor een lange revalidatie te wachten.

Bijna 6 maanden later stond Vader opnieuw aan de start van een wedstrijd. Hij reed de 1e etappe van de CRO Race en is zo opnieuw renner.

"Het viel me niet tegen", vertelde Vader via zijn ploeg Jumbo-Visma. "Op het einde kreeg ik het wel koud door de regen en de wind, maar uiteindelijk ben ik de dag goed doorgekomen. Het voelde niet echt als lang geleden aan. Dat is een goed teken. Ik heb er van genoten."