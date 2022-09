Uitlatingen Lefevere over oortjes op WK komen aan bij Van Den Abeele: "Op korte termijn zal er niet veel veranderen"

Sinds het WK is de discussie over de oortjes losgebarsten. Ook Van Den Abeele heeft wat Lefevere hierover gezegd heeft opgemerkt.

Patrick Lefevere noemde het in de podcast De Tribune 'crimineel' dat renners tijdens een WK zonder oortjes moeten koersen. "Dat zijn zware uitspraken. Woorden als 'crimineel', dat komt hard aan", reageert Peter Van Den Abeele bij Sporza. Van Den Abeele is directeur sport bij de UCI.

VEILIGHEIDSRISICO'S LAGER OP WK

De beslissing om oortjes af te gelasten op een WK kwam er onder de vorige UCI-voorzitter. "De huidige voorzitter, David Lappartient, is ook geen voorstander om het terug te draaien, dus op korte termijn zal er niet veel veranderen. Zolang wedstrijden op een gesloten circuit worden gereden, is het aanvaardbaar, want de veiligheidsrisico's zijn dan lager."

Nochtans wisten verschillende renners uit de groep achter Evenepoel niet dat ze voor de tweede plaats sprintten. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. "De werking van de zogenaamde ardoisier of bordjesman (die de tijdsverschillen doorgeeft) was helemaal niet goed in Australië. Daarom hebben we binnen de UCI al de beslissing genomen om mensen met ervaring aan te trekken voor de komende Wereldkampioenschappen."