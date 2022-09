Jonathan Milan wint voor tweede keer op een rij in CRO Race na millimetersprint: "Volgende keer steek in mijn armen in de lucht"

De jonge Italiaan behaalde zijn tweede zege op een rij.

Jonathan Milan (21) stond aan de start van de CRO Race met nog geen enkele profoverwinning. Na twee dagen in die koers staat zijn teller nu al op twee overwinningen. In de eerste rit won hij met lengten voorsprong, in rit twee was het iets nipter.

Jonathan Milan en Pierre Barbier kwamen heel dicht van elkaar over de streep. Barbier stak zijn handen in de lucht, maar het was Milan die won. "Ik weet dat hij het vierde, maar dat deed ik niet omdat ik dacht dat ik niet had gewonnen. Het was gewoon zo nipt", zegt de jonge Italiaan.

De ploegmaat van Milan, Matej Mohorič, kende het parcours van de rit goed en vertelde de Italiaan over de laatste kilometers. "Ik deed wat Matej me zei en ik volgde hem en begon vroeg aan de sprint. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik ben super blij. De volgende keer zal ik eraan denken om mijn armen in de lucht te steken als ik win."