📷 Nog op dezelfde golflengte: Lefevere gaat op restaurant voor 'leuk zakendiner' met Remco en Patrick Evenepoel

Te midden alle Ineos-geruchten zitten Lefevere en de familie Evenepoel nog op dezelfde golflengte. Dat blijkt uit een foto op restaurant.

Patrick Lefevere heeft Remco Evenepoel en diens vader Patrick meegenomen voor een etentje in restaurant Sir Kwinten, een wijnrestaurant op de markt van Lennik. Op een foto op de Instagrampagina van Lefevere heffen hijzelf en Patrick Evenepoel dan ook met een glaasje wijn.

Remco Evenepoel houdt het bij een glaasje water, want de kersverse wereldkampioen drinkt geen alcohol. In elk geval ging het er schijnbaar prettig aan toe. Lefevere beweerde eerder al dat zijn renner hem had verteld dat van een overstap naar Ineos geen sprake is.

"Een leuk zakendiner met wereldkampioen Remco Evenepoel en zijn vader Patrick Evenepoel", schrijft Lefevere bij de foto op Instagram.