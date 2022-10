Thuisrijdster Elisa Longo Borghini wint al voor derde keer Giro dell'Emilia

De Giro dell'Emilia was een kolfje naar de hand van Elisa Longo Borghini. Ze won er eerder al in 2015 en 2016.

Net zoals bij de mannen reden de renster van Carpi naar San Luca. Maar het parcours zag er toch heel anders uit. Er moest net geen 90 kilometer worden afgelegd en het hele parcours was vlak met uitzondering van de slotklim naar San Luca, zo'n twee kilometer aan net geen 10% gemiddeld.

Door de aard van het parcours was het lang wachten op een ontspanning. Die ontstond ook na 50 kilometer, maar echt succesvol was die niet. Het moest dus allemaal gebueren op de slotklim. De explosieve Longo Borghini reed er iedereen uit het wiel. Ze was sneller dan de Amerikaanse Ewers en de Italiaanse Bertizzolo. Julie Van de Velde was eerste Beligsche op een 27e plaats



Het is voor Longo Borghini de vijfde zege van het seizoen na overwinningen in Parijs-Roubaix, een rit en het eindklassement in de Women's Tour en de Italiaanse titel in het tijdrijden.