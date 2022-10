Pauline Ferrand-Prévot gaat voor haar 4e wereldtitel dit seizoen

Pauline Ferrand-Prévot won dit seizoen al 3 keer de wereldtitel in het mountainbiken. Op het WK gravel racen wil ze haar 4e wereldtitel behalen.

Op het WK moutainbiken in Les Gets won Pauline Ferrand-Prévot ongeveer een maand geleden zo'n 3 wereldtitels. Ze werd wereldkampioen in de shorttrack, de cross country en de marathon.

Daar wil Ferrand-Prévot graag nog een wereldtitel aan toevoegen. Ze gaat volgende week naar het WK gravelracen in Veneto, Italië. De wedstrijd is op 8 oktober en zal 140 km lang zijn. Het parcours is met maar 700 hoogtemeters redelijk vlak.

Zo zal Ferrand-Prévot in een 4e discipline wereldkampioen kunnen worden. Naast het mountainbiken werd ze ook al op de weg wereldkampioen in 2014. In 2015 werd ze ook al eens wereldkampioen in het veld.