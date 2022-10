Bingoal Pauwels Sauzen WB komt naast nieuws over komst Van Keirsbulck ook met contractverlengingen

Bingoal Pauwels Sauzen WB kondigde de komst van Van Keirsbulck aan, maar ook contractverleningen zijn aan de orde bij de Belgische wielerformatie.

Er wordt zo volop werk gemaakt van de ploeg voor volgend jaar. Rémy Mertz is aan zijn tweede seizoen bij Bingoal Pauwels Sauzen WB bezig, na weg te gaan bij Lotto Soudal aan het eind van 2020. Er komt zeker een derde jaar bij zijn huidige ploeg bij. Voor Marco Tizza zal het in 2023 zijn tweede seizoen zijn bij Bigoal Pauwels Sauzen WB.

MERTZ OP ZOEK NAAR CONSTANTE

"Sinds ik bij de ploeg gekomen ben, heb ik vaak de kans gekregen om me te laten zien", merkt onze landgenooot Mertz op. "Ik hoop dat ik in 2023 de constante kan vinden, meer dan in 2022. Ik kende enkele problemen die mijn regelmaat aangetast hebben. Ik ben heel gemotiveerd voor 2023, want ik heb dus nog wel dingen te bewijzen."

Ook Marco Tizza blijft dus deel uitmaken van de ploeg. "Ik ben tevreden over mijn campagne, ook al heb ik geen grote resultaten laten optekenen. Ik was altijd wel aanwezig vooraan. Ik heb veel gekoerst dit jaar en dat zal ook belangrijk zijn in aanloop naar 2023", maakt de Italiaan zich sterk.