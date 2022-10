Guillaume Van Keirsbulck ruilt Alpecin-Deceuninck voor ander Belgisch team: "Mijn kans gaan in de klassiekers"

Guillaume Van Keirsbulck rijdt in 2023 niet langer voor Alpecin-Deceuninck. Een ander Belgisch team kan volgend jaar op zijn diensten rekenen.

Bingoal Pauwels Sauzen WB heeft de komst van de 31-jarige renner aangekondigd. "Ik ben heel gelukkig dat ik bij de ploeg kan komen in 2023. Ik wil Christophe Brandt bedanken voor het vertrouwen", zegt Van Keirsbulck op de site van zijn toekomstige werkgever. "Ik ben heel gemotiveerd voor volgend jaar."

Een jaar dat hij met veel ambitie zal aanvatten. "Ik zal een man zijn voor de klassiekers, het grote doel in het begin van het seizoen. De ploeg heeft me een heel mooi programma voorgesteld. Ik kan zelf mijn kans gaan in de klassiekers, met als doel de overwinning. Dat trekt mij ook aan in dit nieuwe project."

Van Keirsbulck weet dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is in de koers en wil dan ook elk moment optimaal benutten. "Nadat ik in begin 2021 zonder ploeg zat en dan geëvolueerd ben via de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck, besef ik dat ik alles kan en moet geven op de fiets. Dat blijft mijn visie de komende jaren."