Iljo Keisse verbaasd dat Remco Evenepoel laatste ronde met hem wou rijden: "Ik dacht: "Je bent zot, zeker?""

Iljo Keisse en Remco Evenepoel: die laatste ronde in Binche hebben ze samen tot een goed einde gebracht. Zo kreeg ook Keisse een waardig afscheid aan het Belgische wielrennen.

Bij VTM blikte Iljo Keisse terug op een bewogen dag. "Laatste keer samen op de kamer met Remco, samen aan de start en samen over de meet gekomen. Er zijn nogal wat renners die stoppen. Speciale dag. Je beseft al een heel jaar dat je gaat stoppen. Er zijn momenten geweest dat ik het er moeiljk mee had, maar de laatste tijd kijk ik ook wel uit naar het einde. Het is genoeg geweest."

Tot zijn eigen verbazing werd Keisse in de finale in Binche nog vergezeld door Evenepoel. "Ik was gelost en was niet van plan om die laatste ronde nog te rijden. Rik Van Slycke zei in mijn oortje dat Remco aan het wachten was. Hij zei: "Kom, we gaan die laatste ronde ook nog doen". Ik dacht: "Je bent zot, zeker?" Maar ik ben wel blij dat we het gedaan hebben."

UITKIJKEN NAAR 24 NOVEMBER

Een nieuw verhaal komt eraan voor hen beiden. "Voor hem moet het nog allemaal beginnen. Voor mij begint er ook een nieuw hoofdstuk als ploegleider. Ik hoop wel dat ik de volgende jaren nog veel met hem op pad kan." Op 24 november volgt het definitieve afscheid voor Keisse in 't Kuipke. "Daar kijk ik ook hard naar uit. Het zal een mix zijn tussen sport, show en een klein beetje emotie, om dan af te sluiten met een feestje."