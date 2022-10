Winnaar Gran Fondo Mont Ventoux weldra wegrenner bij Baloise Trek Lions: "Dankbaar voor nieuwe uitdaging"

Baloise Trek Lions stelt een opvallende aanwinst voor. De winnaar van de Gran Fondo Mont Ventoux gaat op de weg rijden voor de ploeg van Sven Nys.

U zal de naam Olivier Godfroid voortaan dus ook in het wegwielrennen tegenkomen. Tot zijn 23ste was Godfroid actief in het voetbal, maar uit testen bleek dat hij talent had voor duursporten. Nadien legde hij zich eerst toe op triatlons en sinds de lente van 2020 op het wielrennen. Bij het Van Mossel Cycling Team wisselde Godfroid wegwedstrijden af met Gran Fondo's.

Die Gran Fondo's waren al uiterst succesvol. Godfroid won dit jaar immers de Gran Fondo Mallorca 312 en de Gran Fondo Mont Ventoux. Vanaf volgend seizoen zal hij de wegploeg van Baloise Trek Lions versterken. "Een aantal weken geleden werd ik opgebeld door ploegleider Eric Braes. Na dat telefoongesprek had ik meteen een goed gevoel", zegt Godfroid op de site van Baloise Trek.

Volgend wegseizoen kunnen we rekenen op een straffe versterking 🚀



Olivier Godfroid (28) komt over van het Van Mossel Heist Cycling Team en schreef dit jaar onder andere de prestigieuze Mallorca 312 en de Gran Fondo Mont Ventoux op zijn naam 🏆



Ook de voorstelling van de ploegwerking was een meevaller en de rest is geschiedenis. "Ik ben heel dankbaar voor deze nieuwe uitdaging en hoop volgend seizoen een nieuwe stap op de weg te zetten. Ik kan al niet wachten tot de voorjaarsstage met de ploeg op Mallorca komende lente."