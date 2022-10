'De nummer 4 van Parijs-Roubaix verlaat Intermarché-Wanty-Gobert en trekt naar Team Qhubeka'

Tom Devriendt is rond met Team Qhubeka. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Sinds 2015 rijdt Tom Devriendt al voor Intermarché-Wanty-Gobert. Hij won met de Omloop van het Houtland en een rit in de Ronde van Oostenrijk. Dit seizoen had hij zich in de kijker gereden na zijn 4e plaats in Parijs-Roubaix.

Na 8 jaar mocht Devriendt bij Intermarché-Wanty-Gobert vertrekken. Hij kreeg een aanbieding van B&B Hotels-KTM, maar volgens Het Laatste Nieuws zou hij naar Team Qhubeka gaan. Devriendt wil zekerheid en dat is er bij B&B Hotels-KTM nog niet. Ze vertelden eerder dit seizoen al dat er een nieuwe hoofdsponsor zou komen, maar die naam werd nog altijd niet bekendgemaakt.

Team Qhubeka was tot vorig jaar een WorldTour-ploeg, maar door sponsorproblemen zakten ze naar het continentale niveau af. Ondertussen zijn er met fietsmerk Scott en sportmerk Q36.5 nieuwe sponsors gevonden. Bij Q36.5 is Vincenzo Nibali de ambassadeur en hij gaat als adviseur aan de slag bij de ploeg. Naast Devriendt zouden ook Gianluca Brambilla, Matteo Moschetti en Damien Howson getekend hebben.