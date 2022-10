Ploeg van gebroeders Roodhooft en met Sanne Cant en Julie De Wilde vraagt een Women's WorldTour-licentie aan

Plantur-Pura heeft een Women's WorldTour-licentie aangevraagd. Dat liet Philip Roodhooft aan VeloNews weten.

"We denken dat het past binnen de evolutie van Plantur-Pura om een Women's WorldTour-licentie aan te vragen", vertelde Philip Roodhooft aan VeloNews. "In 2020 startten we al met een duidelijke visie om elk jaar te groeien."

Roodhooft ziet wel een kanttekening: "Er is nog maar 1 plaats vrij en we staan pas als 2e continentale ploeg in het klassement. Ook kunnen we niet meer naar de 1e plaats. We zijn dus van de andere teams afhankelijk."

"Wat het ook wordt, we hebben in 2022 weer een flinke stap gezet. Dat is belangrijk na een tegenvallend 2021, waarna we enkele veranderingen doorvoerden. Ik wil wel duidelijk zijn: als de kans zich voordoet, willen we die met beide handen grijpen."

Plantur-Pura is de ploeg van Christophe en Philip Roodhooft. Onder meer Sanne Cant en Julie De Wilde rijden voor het team. Plantur-Pura krijgt voor die laatste licentie concurrentie van Ceratizit-WNT en AG Insurance-NXTG (de ploeg van Jolien D'Hoore). Ook Valcar-Travel & Service komt als beste continentale ploeg in aanmerking voor een WWT-licentie, maar er zijn geruchten dat de ploeg na dit seizoen zou stoppen.