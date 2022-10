Tadej Pogacar toont voor Lombardije nog maar eens zijn goede benen: "Ik zal proberen mijn prestatie van vorig jaar te herhalen"

Tadej Pogacar won enkele dagen voor de Ronde van Lombardije de Tre Valli Varesine. Zo toonde hij nog maar eens dat hij klaar is voor het laatste monument van het seizoen.

De afgelopen weken reed Tadej Pogacar al heel wat mooie uitslagen bij elkaar. Hij won de GP van Montréal en werd 6e op het WK tijdrijden. In de wegrit werd hij pas 19e, maar in de Ronde van Emilia werd hij opnieuw 2e. Aan dat lijstje voegde hij een zege in de Tre Valli Varesine toe.

Zo lijkt Pogacar klaar voor de Ronde van Lombardije, het laatste monument van het seizoen. Hij kan er zichzelf opvolgen. Toch doet Pogacar het rustig aan. "Ik zal proberen mijn prestatie van vorig jaar te herhalen", vertelde hij aan Cycling Pro Net. "Ik verwacht dat het heel lastig zal worden om solo te winnen."

"Lombardije is een lange en zware koers waarin vanalles kan gebeuren. We zullen wel zien. Alleszins zal het een prachtige zaterdag worden", besloot Pogacar.