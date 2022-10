🎥 Filippo Ganna is er klaar voor, na fiets is ook speciaal en zelf ontworpen Bioracer-truitje af: "Mijn weg, mijn trui"

Alles wordt in gereedheid gebracht voor de grote dag van Filippo Ganna. Een fiets en een speciale trui om aan te trekken heeft hij al. Nu nog goede benen en dan verbetert Ganna zaterdag het werelduurrecord.

Ineos verspreidde enkele dagen geleden al een filmpje met hoe het maken van de fiets voor de werelduurrecordpoging van Ganna tot stand kwam. Inmiddels is ook het truitje voor deze speciale gelegenheid helemaal af en dit dankzij Bioracer, de kledijpartner van Ineos Grenadiers.

Wel dient gezegd dat de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden een grote invloed heeft gehad op het uiteindelijke eindresultaat. De Italiaan heeft het zelf ontworpen, op basis van de weg die hij reeds heeft afgelegd in het profwielrennen. Meer uitleg hierover geeft hij in "My journey, my jersey", oftewel "Mijn weg, mijn trui", een video op het YouTube-kanaal van Ineos.

Het is een grotendeels zwarte trui geworden, met de naam van de ploeg op en de Italiaanse kleuren ook verwerkt in subtiele accenten op zowel voorkant als achterkant. Achteraan staat ook de tekst 'TOP GANNA'. Het staat hem alvast beeldig. Nu nog hopen op een topdag zaterdag, zodat het effectief lukt om het werelduurrecord van Dan Bigham, performance engineer bij Ineos, te verbreken.