Geen spijt bij Evenepoel over het missen van Lombardije: "Ga liever als ik 100% ben en kan strijden voor overwinning"

Het is de dagen aftellen tot de Ronde van Lombardije plaatsvindt. Remco Evenepoel zal er zaterdag niet bij zijn: hij trouwt een dag eerder met zijn verloofde Oumi.

Hét perfecte excuus natuurlijk om een koers te missen. Tegelijkertijd blijft de Ronde van Lombardije ook een Monument dat zeker binnen de mogelijkheden van Evenepoel ligt. Toch geen spijt dat hij daar niet aan de start staat? "Neen, we hadden die beslissing in de winter al genomen. Omdat het na de Vuelta en het WK in Australië sowieso weer een lange terugreis ging zijn. Weinig kans dat je dan nog 100% fris bent."

Die frisheid is wel nodig om te wedijveren met andere toppers die er zich wel nog op toeleggen. "Dan is de kans klein dat je kunt winnen. Ik ga liever naar de Ronde van Lombardije als ik 100% ben en kan strijden voor de overwinning. In plaats van om voor plaats 10 of 15 te moeten rijden."

Lombardije een koers die ik graag een keer zou winnen

In elk geval staat Lombardije, tevens de wedstrijd die voor altijd gelinkt zal worden aan zijn horrorcrash in 2020, hoog op zijn verlanglijst. "Het is een koers die ik graag één keer in mijn carrière zou winnen. Als ik mij goed op die koers kan voorbereiden, zou het leuk zijn om dat te kunnen verwezenlijken."