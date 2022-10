Iván García Cortina kan voor het eerst in bijna drie jaar winnen: "Was niet altijd een goede periode"

Iván García Cortina heeft de Gran Piemonte gewonnen. Het was voor de Spanjaard van begin 2020 geleden dat hij nog kon winnen.

Iván García Cortina (26) veranderde vorig jaar van team, hij verliet Bahrein-McClaren en ging naar Movistar. Daar kon hij nu voor het eerst winnen na tien top tien plaatsen eerder dit seizoen.

"Hier ben ik heel blij mee. Het was niet altijd een goede periode. Ik ben blijven vechten en nu is hier de overwinning. De problemen voor de punten zijn voorbij, maar het is altijd mooi om te winnen", zei de Spanjaard in het flashinterview.

De sprint van García Cortina was zoals altijd wat chaotisch. “Ik zat wat ver in de laatste bocht, maar de groep was niet zo groot. Ik kon er langs komen en de overwinning pakken. Geen tactiek, maar het kon niet beter.”

Zaterdag rijdt García Cortina nog de Ronde van Lombardije. Daar wil hij vooral Alejandro Valverde ten dienst staan in zijn allerlaatste koers.