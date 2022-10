🎥 Jasper Philipsen klopt Démare en Coquard in Parijs-Bourges en pakt negende overwinning van het seizoen

Na een tweede plaats in de Münsterland Giro is het voor Jasper Philipsen in Parijs-Bourges wel gelukt.

Maandag werd Jasper Philipsen nog geklopt door Olav Kooij in de Münsterland Giro. De Nederlander reed in de Gran Piemonte en dus had Philipsen een tegenstander minder. Tussen Gien en Bourges moesten de renners 198 kilometer afleggen met onderweg drie klimmetjes waarvan de laatste op meer dan 45 kilometer van de streep lag. Een massasprint was aangekondigd en die kwam er uiteindelijk ook. Jasper Philipsen was daarin sneller dan de Fransen Arnaud Démare en Bryan Coquard. Alexander Kristoff werd vierde, Jordi Meeus werd vijfde. Edward Teuns eindige op plek zeven, Arnaud De Lie op plek acht. 🏆 Victoire de @JasperPhilipsen !#ParisBourges pic.twitter.com/gRZc1cC0HL — Paris-Gien-Bourges (@parisbourges) October 6, 2022 Results powered by FirstCycling.com