De keuzes van Mathieu van der Poel en Peter Sagan: fietsen die ook op de weg gerust dienst kunnen doen

Mathieu van der Poel en Peter Sagan zijn twee grote namen uit het wegwielrennen die meedoen aan het WK gravelracen in Italië dit weekend. Op het Strava-account van Van der Poel is te zien dat hij de verkenning van dat WK afgelegd heeft met een wegfiets.

Van der Poel deed dit immers op de Ultimate Canyon CFR, een wegfiets van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Dat doet vermoeden dat de Nederlander ook op het eigenlijke WK op zo'n fiets zal rijden. Al zal dat dan wel zijn om dat hij van oordeel is dat die fiets hem ook op onverharde ondergrond goed van pas komt, maar die nieuwe Canyon leent zich alvast veel meer tot wegwielrennen dan tot gravelracen.

I can't wait for the start of the first @UCI_cycling Gravel World Championship on Sunday! Check my cool @iamspecialized Roubaix🚀



J'ai hâte de commencer le premier Championnat du Monde Gravel @UCI_cycling ce dimanche ! Voici mon génial vélo @iamspecialized Roubaix🚀 pic.twitter.com/ZJvYqmWd19