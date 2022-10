Matej Mohoric teleurgesteld na zijn 2e plaats in de Gran Piemonte: "Niet de perfecte sprint"

Matej Mohoric is 2e geëindigd in de Gran Piemonte. Na de wedstrijd was hij wat teleurgesteld.

Op voorhand leek de Gran Piemonte voer voor de sprinters, maar het draaide anders uit. Op de laatste klim ontplofte de koers en de sprinters moesten afhaken. We gingen naar een sprint met een beperkte groep. Ivan Garcia Cortina won die sprint. Matej Mohoric werd 2e. "Als je op voorhand zou gezegd hebben dat ik 2e zou worden, had ik ervoor getekend", vertelde Mohoric in het flashinterview. "Maar door het koersverloop en met de benen die ik had, ben ik toch wat teleurgesteld. 2e is goed, maar het is geen overwinning." "Ik reed niet de perfecte sprint", ging Mohoric verder. "Ik ging niet op het perfecte moment aan. Ook moest ik mijn benen stilhouden. Ik ging langs rechts, maar ook Alberto Bettiol deed dat. Daardoor kon ik even niet al mijn krachten kwijt. Cortina kwam daarna op volle snelheid erover en won."