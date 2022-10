Selectie Alpecin-Deceuninck voor Lombardije bekend: Jay Vine de kopman en nog 2 Belgen

Ook Alpecin-Deceuninck heeft zijn huiswerk voor het laatste monument van het seizoen klaar. Jay Vine zetten ze als kopman. In de voorbije Vuelta was hij een van de revelaties. Hij won 2 bergetappes en leek op weg naar de bergtrui, maar moest door een val opgeven.

Naast Vine neemt Alpecin-Deceuninck ook nog 2 Belgen mee: Jimmy Janssens en Xandro Meurisse. Tobias Bayer, Robert Stannard, Kristian Sbaragli en Stefano Oldani vervolledigen de selectie.

Final Monument of the season @Il_Lombardia is approaching! 🍂 🇮🇹#AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/rNtp0fRf4F