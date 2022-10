Lander Loockx debuteert in Wereldbeker in Waterloo, Jens Adams opvallende afwezige

België start zondag met twaalf renners bij de mannen in de Wereldbeker in Waterloo. Geen enkele Belgische vrouw staat aan de start.

Sanne Cant kiest ervoor om de Wereldbekers in Amerika niet te rijden en dus staat er geen enkele Belgische vrouw aan de start. Bij de mannen staan er wel twaalf landgenoten aan de start.

Op basis van hun UCI-ranking zijn Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Vincent Baestaens, Daan Soete en Toon Vandenbosch automatisch geselecteerd voor de Wereldbeker.

Daarnaast mocht bondscoach Sven Vanthourenhout nog vier wildcards uitdelen. Die zijn voor Tom Meeusen, Niels Vandeputte, Thijs Aerts en dus debutant Lander Loockx. Bij de beloften startten Thibau Nys en Joran Wyseure. Loockx is er voor het eerst bij. "Lander kwam vorig jaar al in de buurt van een selectie, maar vaak was het net niet." zegt de bondscoach bij Wielerflits.

Jens Adams opvallende afwezige

Jens Adams is er in de Verenigde Staten niet bij. "Hij heeft er zelf voor gekozen om niet naar Amerika te reizen. Zijn conditie is niet heel slecht, maar hij heeft wel een wankele voorbereiding gekend" zegt Vanthourenhout. Adams wil nu vooral trainen om na de Amerikaanse crossen beter te zijn.