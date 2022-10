🎥 Afscheid bij Quick-Step: Keisse reed laatste wegkoers als prof, emotionele omhelzing tussen Stijn Steels en Cav

Het was zondag een emotionele dag bij Quick-Step, met een afscheid van Iljo Keisse, Stijn Steels en Mark Cavendish, elk op hun manier.

De Memorial Rik Van Steenbergen was de laatste koers van Iljo Keisse als wegrenner. "Ik ben best trots op al de jaren in de ploeg en de erkenning die ik nu krijg van ploegmaats en andere renners in het peloton. Ik heb nog de Zesdaagse van Gent op mijn programma en dan het speciale event in 't Kuipke. Dit hoofdstuk was zeker lang genoeg, ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk." Dat zal er één zijn als ploegleider bij Quick-Step.

In die nieuwe rol zal Keisse dus wel verbonden blijven aan zijn huidige ploeg. Dat zal niet het geval zijn bij Stijn Steels en Mark Cavendish. Zij zetten hun actieve carrière wel voort, maar het is nog niet bekend bij welke ploeg dat kan en zal gebeuren. Ze namen afscheid van de ploeg en van mekaar met een intense knuffel. Vooral bij Steels liepen de emoties hoog op. "Bedankt voor al die mooie momenten", tweette de helper.

Mark Cavendish werd nog tweede in zijn laatste koers voor Quick-Step, achter winnaar Tim Merlier. "Ik ben teleurgesteld dat ik mijn laatste koers bij Quick-Step niet kon winnen, maar ben trots op de jongens en op hoe we gereden hebben."