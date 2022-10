🎥 Hét beeld van WK gravel: Mathieu van der Poel vliegt ploegmaat en wereldkampioen Vermeersch in de armen

Berichten sturen met het thuisfront deden Vermeersch en Van der Poel natuurlijk ook na het WK gravel. Die laatste was heel blij met de wereldtitel van zijn Belgische ploegmaat.

Tenminste, het zijn ploegmaats tijdens het wegseizoen en ook eventueel in enkele veldritten. Tijdens het WK gravel moest elke deelnemer de trui van zijn land dragen: Gianni Vermeersch verdedigde dus de Belgische kleuren, Mathieu van der Poel koerste voor Oranje.

Neemt niet weg dat ze de meeste tijd spenderen als ploegmaats bij Alpecin-Deceuninck en dat was na het WK gravel ook te merken. Gianni Vermeersch had zich net tot wereldkampioen gekroond. Mathieu van der Poel was zo blij voor hem dat hij hem in de armen kwam gevlogen. De grote glimlach op hun beide gezichten viel ook op.

Bij de UCI waren ze zo attent om dit mooie beeld vast te leggen als bewijs van het respect tussen de twee renners. Nadien konden ze ook nog eens samen op het podium stappen. Gianni Vermeersch als wereldkampioen, Mathieu van der Poel als een mooie derde en dus winnaar van de bronzen medaille.