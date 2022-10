Ex-werelduurrecordhouder Alex Dowsett: "Ik zie Evenepoel en Van Aert het record van Ganna niet meteen verbreken"

Alex Dowsett verbeterde in 2015 het werelduurrecord. Hij keek met verwondering naar de succesvolle recordpoging van Filippo Ganna.

"Ik was verrast", vertelde Alex Dowsett aan VeloNews. "We weten allemaal welke vermogens Filippo Ganna kan trappen, maar toch had ik niet verwacht dat hij het werelduurrecord zo zou scherpstellen. Wat hij deed, is op de rand van het menselijke. Na al die rondjes nog altijd tussen 56 en 57 km per uur het verschil kunnen maken, is echt straf."

Victor Campenaerts vindt dat Remco Evenepoel en Wout Van Aert het record kunnen breken, maar Dowsett spreekt dat tegen: "Ik kan moeilijk inzien wie het kan verbreken. Het grote verschil is de piste-ervaring. Evenepoel en Van Aert hebben daar geen ervaring in. Nochtans horen ze momenteel tot de top in het tijdrijden, maar die piste-ervaring is cruciaal aan de streep. Maar als Evenepoel zich de komende jaren toelegt op het baanwielrennen, is het wel mogelijk."