Lovende woorden alom voor Philippe Gilbert na zijn afscheid: "Jij bent een monument op zich"

Zijn voormalige ploegbaas Marc Sergeant kwam op Twitter met een lofzang voor Gilbert, die hij een legende noemt. "Dankjewel, Philippe. Wat je mij en de ploeg en België geschonken hebt, was absolute top. Geweldige hoogtepunten, karakter, doorzettingsvermogen, intelligent op en naast de fiets", omvat Sergeant de carrière van Gilbert passend.

Vier overwinningen in Monumenten ook. Enkel die ene grote wedstrijd, Milaan-Sanremo, ontbreekt op zijn palmares. "Je bent een monument op zich en dat maakt het toch 5/5", zo bekijkt Sergeant het. Ook UCI-voorzitter David Lappartient looft Gilbert. "Niet veel renners kunnen hun stempel drukken op een heel tijdperk in het wielrennen, maar Philippe heeft dat zeker en vast gedaan."

🇫🇷 #ParisTours And just like that, a truly impressive pro career of 20 years comes to an end! We salute you, @PhilippeGilbert !

Bij zijn ploeg Lotto Soudal zetten ze Gilbert natuurlijk ook met veel plezier nog eens in de schijnwerpers. De ploeg brengt hulde aan Gilbert, die in de loop van zijn 20-jarige wielerloopbaan twee passages kende bij Lotto.

Quite the honor to work with @PhilippeGilbert during his closing season. A true champion in every possible way. All the best for the future, enjoy you well deserved retirement!