Rode trui van Remco Evenepoel levert meer dan 12 000 euro op voor 'De Warmste Week'

En tevens de winnares. De VRT heeft bekendgemaakt dat de rode trui van Evenepoel, die hij veroverde door de Vuelta te winnen, naar Lieve Debaillie gaat. Zij was dus één van de velen die sms'te om deze trui van Remco Evenepoel te kunnen bemachtigen.

Uiteindelijk werd via al die sms'jes een bedrag van 12 057 euro ingezameld voor projecten van 'De Warmste Week'. Er kunnen al volop acties geregistreerd worden voor 'De Warmste Week' en de opbrengsten van al die acties zullen uiteraard in de laatste weken van het jaar nog enorm oplopen.

Lieve Debaillie is de gelukkige winnaar van de rode trui van Remco Evenepoel. Bedankt om met zovelen te sms'en.❤️ Blijf mee vlammen 🔥 tegen kansarmoede en kom ook in actie voor @DeWarmsteWeek via https://t.co/HZ93VWkflI. #DWW22 pic.twitter.com/ti6GfFxKgV