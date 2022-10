Thibau Nys imponeert met top vijf in Wereldbeker: "Speciaal om terug te keren op plaats waar ik sleutelbeen brak"

Thibau Nys heeft geïmponeerd. Met zijn skills, maar ook met zijn allround prestatie in de Wereldbeker in Waterloo.

Nochtans was er vooraf wat twijfel, bekende Nys na de cross voor de UCI-microfoon. "Ik had vorige week een veel mindere wedstrijd. Een beetje te veel getraind doorheen de week. Ik had wel nog altijd vertrouwen dat de vorm goed was. Zeker na de wedstrijd in Beringen. Ik kan niet ontkennen dat het toch wel speciaal aanvoelde om terug te komen op de plaats waar ik vorig jaar mijn sleutelbeenbrak."

GEVLOEKT OP ZICHZELF

Dat wal een ervaring o zich. "Ik was heel nerveus voor de start. Het gevoel zat wel meteen heel goed." Zat het podiium er nog in? "Op het moment dat we de balken over waren, vloekte ik heel hard op mezelf. Ik had zelf aan die laatste brug volle bak moeten gaan. Het is de eerste keer dat ik in die situatie kom en dan twijfel je nog een beetje aan jezelf."

Weer een belangrijke les erbij in de nog jonge carrière van Thibau Nys. "Ik had gewoon van mijn eigen kracht moeten uitgaan. Er zat echt nog wel een serieuze sprint op. Ik ben heel blij dat ploegmaat Lars van der Haar nog derde is. Ik heb er echt van genoten. Het is zo'n plezant parcours. Ik ben blij dat ik mijn ding kon doen en denk wel dat ik die vijfde plaats verdiende."