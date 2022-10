Dreigt de opmars van het gravelracen het té druk te maken? "Dan rollen er koppen"

Het gravelracen lijkt het van een hype tot volwaardige wielerdiscipline te schoppen. Kan het té druk worden op de wielerkalender?

Over dat thema hebben de gasten in de VRT-podcast De Tribune zich gebogen. "Het is fijn dat de UCI in het verhaal meegaat, om het een kans te geven op de kalender. Maar het wordt zo ook wel druk. Als er nu nog iets anders zou bijkomen, dan rollen er koppen, want er kunnen geen wedstrijden blijven bijkomen", waarschuwt Paul Herygers.

Bram Tankink ziet genoeg verschillen opdat alle disciplines naast mekaar kunnen bestaan. "Veldrijden is een wintersport, terwijl gravel echt een zomersport is. Gravel is hard kunnen rechtdoor fietsen met een kleine beetje techniek, terwijl bij veldrijden de techniek primeert met explosiviteit erbovenop. Dat zie je minder bij het gravelen. Die races zijn ook een stuk langer."

Volgens de voormalige Nederlandse wegrenner blijft er ook voldoende onderscheid tussen gravelracen en pakweg mountainbiken. "Iedereen kan gravelen. Je hoeft niet zo technisch te zijn als een mountainbiker of veldrijder."