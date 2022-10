Gianni Vermeersch blijft ondanks wereldtitel gravel met voetjes op de grond en gaat er ook niet rijk van worden

Na Remco Evenepoel heeft België een tweede wereldkampioen, maar de verschillen kunnen bijna niet groter zijn.

Op het eerste WK gravel reed Gianni Vermeersch naar de wereldtitel. Vooraf geloofde hij er zelf niet echt in, zijn vriendin wel. Zij geloofde vooraf in de winstkansen van Vermeersch en de West-Vlaming had ook specifiek toe geleefd naar dat WK.

Vermeersch rijdt vrijdag in de Serenissima Gravel voor het eerst in zijn regenboogtrui. Maar veel zal er anders niet veranderen denkt hij zelf. Hij verlengde net zijn contract met drie jaar bij Alpecin-Deceuninck en wil zich vooral op de weg tonen. Hij duikt deze winter ook weer het veld in voor een tiental crossen als voorbereiding.

In vergelijking met Remco Evenepoel zal de Grote Markt in Brussel niet vol lopen, en ook op vette contracten rekent Vermeersch niet. “Van een winstbonus in mijn contract is zelfs geen sprake”, zegt hij bij Het Nieuwsblad.