Nachtelijke beslissingen bij Quick-Step: Iljo Keisse kreeg om 3 uur 's nachts groen licht van Patrick Lefevere

Inmiddels weet u wellicht wel dat Iljo Keisse nog een wegkoers extra rijdt. Patrick Lefevere gaf groen licht hiervoor... om 3 uur 's nachts.

Om excact 4u09 stuurde Iljo Keisse een tweet de wereld in. "Kleine onverwachte wijziging in mijn programma. Stoppen doe ik op 24/11 in Gent maar ik start nog in Putte-Kapellen." Keisse had het over 'morgen', maar bedoelde daarmee eigenlijk vandaag, aangezien het al ruim voorbij middernacht was.

Kleine onverwachte wijziging in mijn programma. Stoppen doe ik op 24/11 in Gent maar ik start morgen nog in Putte-Kapellen. https://t.co/bQOeeMb8mN #sporza — Iljo Keisse (@IljoKeisse) October 11, 2022

De reden waarom Keisse dit zo laat bekend maakte, is omdat er ook heel laat zekerheid over was. Sporza ging bij hem polsen voor de start van Putte-Kapellen. "Om 3 uur vannacht heb ik groen licht gekregen van grote baas Patrick Lefevere om nog te koersen in de Sluitingsprijs", vertelde Keisse. "Om 4 uur ben ik in mijn bed gekropen."

Dan was het snel nog die tweet versturen en gaan slapen, want de start van de wedstrijd was al voorzien voor het middaguur. Helemaal uitgeslapen kon Keisse dus niet zijn, maar hij is wel degelijk vertrokken in wat dan echt wel de laatste wegwedstrijd uit zijn actieve carrière is.