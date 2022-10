Boonen buigt zich over de verhouding tussen Van Aert en Evenepoel: "Remco zal nooit meer onder Wout staan"

Van Aert heeft een topjaar achter de rug en toch gaat de Kristallen Fiets naar Evenepoel. Ook Boonen is daar van overtuigd en vraagt zich af wat het doet met de twee.

Van Aert heeft niet de gewoonte om naar een gala te trekken met quasi de wetenschap dat hij tweede gaat worden. "Ik denk niet dat hij hier wakker van gaat liggen, hij weet ook wel dat Remco iets uitzonderlijks heeft gepresteerd, maar het is altijd leuker om zelf de prijzen te ontvangen", aldus Tom Boonen in HLN. "Ik hoor zeggen dat Wout het dit jaar niet beter had kunnen doen, maar daar ben ik niet mee akkoord."

© photonews

Een grote vis had er nog bij gemogen. "Het enige wat ontbrak, is een Monument, zeggen ze dan, maar dat is ook het enige dat telt. Het is mooi dat je maandenlang de beste coureur van de wereld wordt genoemd, maar daar gaat het niet om. Wout moet klassiekers winnen. Vraag het hem zelf: hij zal ook zeggen dat dat is wat hij wil."

"Evenepoel heeft voor een serieus precent gezorgd. Vorig jaar had je het debacle in Leuven, maar op dat mment was Remco geen echte concurrent voor Wout. Dat was hij tot dit jaar nog nergens geweest. Er was een duidelijke rangorde. Maar in 2022 is alles omgegooid. Remco zal nooit meer onder Wout staan. Die verschuiving is definitief", oordeelt Boonen.

© photonews

Wat niet betekent dat er geen prijzen meer de kant van Van Aert op komen. "De verhouding tussen Wout en Remco wordt interessant om volgen. Vandaag krijgt Remco de Kristallen Fiets, zo ziet het er naar uit, maar er gaan ongetwijfeld jaren komen dat Wout de betere gaat zijn, en dan zal Remco misschien ontgoocheld zijn. Maar dat ze mekaar nog vaak gaan tegenkomen en vaak gaan nodig hebben, is zeker."