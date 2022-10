Geraint Thomas blikt terug op zijn seizoen en praat over zijn mogelijk pensioen: "Ik heb niets meer te bewijzen"

Geraint Thomas kende een sterk 2022. Bij cyclingnews kwam hij terug op zijn seizoen en dacht hij al na over zijn toekomst.

Dit jaar eindigde Geraint Thomas op het podium in de Tour de France. Na Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar was hij duidelijk best of the rest. "Het was leuk om nog eens aan de Tour mee te doen", vertelde ex-Tourwinnnaar Thomas aan cyclingnews. "Er is altijd meer motivatie om te tonen dat je het nog altijd kunt. Na mijn Tourpodium heb ik het gevoel dat ik niets meer te bewijzen heb."

"Ook was het een verfrissend jaar voor mij", ging Thomas verder. "Ik reed dit jaar ook Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Ronde van het Baskenland, koersen waar ik vroeger nooit of bijna nooit had gereden." Daar reed hij niet zo'n opvallende uitslagen, maar in de Ronde van Zwitserland deed hij dat wel. Hij won die rittenkoers.

Verder had Thomas het ook over zijn toekomst. Eind 2023 loopt het contract van de 36-jarige af. "Ik weet niet of 2023 mijn laatste jaar zal zijn. Er is daarover nog niets beslist, maar ik ga er wel het beste van maken. Ook weet ik niet wat in volgend jaar zal doen. De Tour kan, maar ook de Giro is mogelijk. Ik zou het niet erg vinden om volgend jaar iets anders te doen", besloot Thomas.