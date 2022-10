Miguel Ángel López volgt voorbeeld van Van der Poel: na het WK gravel snel weer koersen op de weg

Miguel Ángel López en Van der Poel hebben iets gemeen: ze reden beiden het WK gravel en gaan nu ook een wegkoers betwisten in dezelfde buurt.

Alpecin-Deceuninck kondigde al aan dat Mathieu van der Poel gaat deelnemen aan de Ronde van Veneto, de eendagskoers die woensdag verreden zal worden. Veneto is uiteraard ook de plaats waar het WK gravel aankwam. De optie is er dus om de gelegenheid aan te grijpen om ook die wegwedstrijd nog op het programma te zetten.

Daar denkt Miguel Ángel López hetzelfde over. De Colombiaans is een opvallende naam in de selectie van Astana Qazaqstan voor de Ronde van Veneto. 'Superman' zal daar vergezeld worden door Velasco, Scaroni, Basso, Romo en Garfoli.

Het kan dus nog eens duidelijk worden welke discipline de klimmer nu het beste ligt. Miguel Ángel López toonde zich tijdens de aanvangsfase van het WK gravel wel bedrijvig, maar een sterk eindresultaat zat er finaal niet in, wat voor Mathieu van der Poel met een derde plek wel het geval was.