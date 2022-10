Philippe Gilbert duidt hét hoogtepunt uit zijn rijkgevulde carrière aan: "De manier waarop was perfect"

Nu zijn rijkgevulde carrière erop zit, kunnen we terugblikken op zijn hoogtepunten. Philippe Gilbert is uiteraard het best geplaatst om dat zelf te doen.

Ondanks vele andere grote zeges op zijn palmares is er één verwezenlijking voor Gilbert die er bovenuit steekt. "Het WK in Valkenburg was toch wel het hoogtepunt uit mijn carrière", verwijst de wielerkampioen naar het veroveren van de wereldtitel op de weg in 2012.

Wat het onder meer zo straf maakte, waren de torenhoge verwachtingen waar Gilbert mee naar Nederland trok na twee ritzeges in de Vuelta en de wetenschap dat hij een parcours op zijn maat zou vinden. "Ik heb het WK gewonnen als favoriet nummer 1. We hebben met België volop koers gemaakt. Het was één van de mooiste edities van het WK de laatste jaren. Om het dan zo te kunnen afmaken, is super. De manier waarop was perfect."

INTENS MOMENT

Puur sportief is dat enorm genieten en dan was er nog de enorme beleving langs de kant van de weg. "Het WK ging ook dicht bij de Belgische grens door. Er stonden zo veel Belgen aan de start en aan de finish. Dat was het meest intense moment uit mijn carrière", verklaart Philippe Gilbert.