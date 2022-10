Evenepoel bevestigt nogmaals niet van plan te zijn om te vertrekken bij Quick-Step: "Ik heb een contract"

Met Remco Evenepoel zit de nieuwe Kristallen Fiets in het kamp van Quick-Step. Aan vertrekken denkt hij niet, dat zal dus nog wel even zo blijven.

Tijdens de VTM-uitzending van de Kristallen Fiets polste Freek Braeckman nog eens bij Patrick Lefevere en Remco Evenepoel of de renner wel gaat blijven bij Quick-Step. "Dat moet je aan hem vragen. Ik heb een contract", reageerde Lefevere. Eenzelfde verhaal bij Remco: "Ik ook".

Nadien kwam Evenepoel bij Het Laatste Nieuws nog eens terug op de kwestie. "We zijn al twee jaar aan het bouwen en met mijn Vuelta-zege hebben we het afgelopen seizoen iets moois verwezenlijkt. Het zou zonde zijn om al dat werk in het water te gooien", redeneert de Vueltawinnaar.

Ik kan mijn vrienden niet zomaar achterlaten

Het mooiste zou zijn om met Quick-Step uiteindelijk de Tour te kunnen winnen. "Er zijn heel veel jongens binnen de ploeg die weten welke rol ze kunnen vervullen. Mijn ploegmaats zijn daarnaast mijn vrienden. Die kan ik niet zomaar achterlaten. En het is een mooier verhaal om mijn doelen met de vriendengroep te verwezenlijken. Ik ga niet zomaar vertrekken."