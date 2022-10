Ivan Sosa grijpt de macht in de Ronde van Langkawi: "Het was echt een zware slotklim"

Movistar was met Ivan Sosa opnieuw aan het feest. Op de slotklim naar Genting Highlands sloeg hij zelfs een dubbelslag.

Ivan Sosa begon goed in 2022. Hij reed in het voorjaar naar verschillende ereplaatsen met een rit en eindzege in de Ronde van de Asturias als kers op de taart, maar daarna bleven de goede uitslagen wat weg. Tot de Ronde van Langkawi. Hij won de aankomst bergop op Genting Highlands en pakte ook de leiderstrui.

"Het was een ingewikkeld seizoen", vertelde Sosa na de finishlijn. "Maar ik wilde het seizoen goed afsluiten. 5 jaar geleden reed ik al eens de Ronde van Langkawi, maar toen zat deze slotklim er niet in. Dus ik kende die niet. Ik vond het echt een zware slotklim."