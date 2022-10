Ex-wereldkampioen op de piste verlengt voor 2 jaar bij Arkéa-Samsic

Donovan Grondin heeft zijn contract bij Arkéa-Samsic met 2 jaar verlengd. Ook is hij op de piste actief.

In 2020 werd Donavan Grondin prof bij Arkéa-Samsic. Naast de weg is hij ook op de piste actief. Grondin boekte op de weg nog geen enkele profzege, maar was op de piste meer succesvol.

Grondin werd in 2021 wereldkampioen op de scratch. Een jaar later probeerde hij die titel te verlengen, maar hij werd 5e. Op de Olympische Spelen van Tokio pakte hij in de ploegkoers brons.

Arkéa-Samsic wil graag verder samenwerken met Grondin. Zijn contract werd met 2 jaar verlengd. Het is de bedoeling om de weg en de piste te blijven combineren.