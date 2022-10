Ritwinst voor Alpecin-Deceuninck in Maleisië, Lotto-Soudal eindigt op plek twee

In de vierde rit van de Tour de Langkawi kon Alpecin-Deceuninck zegevieren.

De vierde rit in de Tour de Langkawi was er één tussen Sabak Bernam en Meru Raya. De renners moesten net geen 138 kilometer afleggen in biljartvlakke rit.

De vlucht van de dag bestond uit drie renners. De Mongool Sainbayar, de Spanjaard Zurita en de Japanner Uga. Veel kans op overleven hadden ze niet want het peloton had zijn zinnen gezet op een massasprint.

De Italiaan Jakub Mareczko was daarin de snelste. Hij klopte de Duitser Rüdiger Selig van Lotto-Soudal en de Roemeen Eduard-Michael Grosu van Drone Hopper - Androni Giocattoli. Voor Mareczko is het de derde overwinning van het seizoen na een rit in de Ronde van Antalya en een rit in de ZLM Tour.

De Colombiaan Sosa van Movistar blijft leider.