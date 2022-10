2 op 2 voor Fem van Empel in de wereldbeker in de VS: ze wint nu ook in Fayetteville

Fem van Empel heeft de wereldbekermanche in Fayetteville gewonnen. Ze won in de sprint van Lucinda Brand en Annemarie Worst.

Een week na de wereldbeker in Waterloo stond Fayetteville op het programma, ruim een half jaar na het WK waar Marianne Vos haar 8e wereldtitel in het veld won. Vos was er net zoals in Waterloo niet bij. Zij begint pas later aan haar crossseizoen.

KETTINGPROBLEMEN

Het was Denis Betsema die beste start nam. Eerst volgde enkel Inge van der Heijden. Later kwamen daar ook Fem van Empel, Lucinda Brand en Annemarie Worst bij. Aan het einde kwamen ook Ceylin del Carmen Alvarado die kettingproblemen had gehad, en Hélène Clauzel aansluiten.

Het was lange tijd windstil, maar dan schudde Brand aan de boom. Betsema en van Empel waren de enige die konden volgen. Alvarado had net daarvoor weer kettingproblemen gekend en was daardoor uitgeschakeld. Voorin viel Betsema weg door kettingproblemen. Daardoor waren Brand en van Empel alleen weg.

SPANNEND SLOT

In de voorlaatste ronde koos van Empel ervoor om over de balken te springen. Daardoor nam ze een kleine voorsprong, maar Brand was er snel weer bij. Ook Betsema keerde terug met in haar zog Worst en van der Heijden. Dat vijftal ging de slotronde in.

Van Empel trok op de laatste keer de klim vol door. Brand moest alle zeilen bijzetten om te kunnen volgen en ook Worst was niet veraf. Het was sprinten nog voor de sprint begonnen was. Van Empel zat in 3e positie, maar er was niets aan te doen in de sprint: 2 op 2 voor van Empel. Voor Brand en Worst.