Neilson Powless wint solo de Japan Cup, Maxim Van Gils 5e, Tim Wellens 9e

Neilson Powless heeft de Japan Cup gewonnen. Hij won na een solo.

De Japan Cup werd verreden op een lokaal circuit met aankomst in Utsunomiya, waar in 1990 het WK doorging en Rudy Dhaenens goud pakte en Dirk De Wolf zilver. In totaal waren er 10 ronden met daarin de beklimming van de Mount Kogashiyama (5 km aan 3,4 % met de laatste 1,5 km aan 6,8%). In totaal goed voor 144 km.

Snel na de start vertrok al een grote en sterke groep weg. Het werd snel duidelijk dat de winnaar in die groep zal zitten. 2 Belgen waren mee. Het waren Tim Wellens en Maxim Van Gils.

Vooral Wellens was zeer bedrijvig, maar hij moest zijn inspanningen uiteindelijk bekopen en eindigde op plaats 9, op 1'32" van de latere winnaar. De kopgroep was inmiddels al uiteen gespat.

Uiteindelijk was het Neilson Powless die de beslissende move deed. Hij reed op 7 km van de streep weg en won solo. Zijn ploegmaat Andrea Piccolo had achter hem goed afgestopt en eindigde 2e. Benjamin Dyball werd 3e en Van Gils was uiteindelijk 5e.