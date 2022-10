Laurens Sweeck tankt vertrouwen ondanks het mislopen van de zege: "Dit is een overwinning waard"

Het mislopen van de zege is jammer voor hem, maar het vertrouwen is groeiende bij Laurens Sweeck, die zijn beste vorm sinds lang in het veld te pakken heeft.

"Ik denk dat ik echt wel de perfecte koers rij naar mijn gevoel", beweert Sweeck voor de UCI-microfoon. "Korter dan dit kan ik er niet bij zijn. Ik heb misschien net iets te veel krachten gespeeld de laatste honderden meters. Het was op, maar ik denk bij Eli Iserbyt ook wel." Het werd dus een sprint tussen twee mannen die diep in het arsenaal moesten tasten.

"Ik had het idee dat het laatste deel van de omloop mij beter lag dan het eerste deel. Eli loste ook niet. Ik had weinig andere keuze dan om vol te beginnen in de sprint, maar ik voelde dat er geen versnelling meer in zat en dan was het gewoon krampachtig rijden tot aan de finish. Als je vanuit de tweede positie en iets meer uit de wind komt, heb je ook het gevoel dat je diegene voor u aan het remonteren bent. Dan gebeurt dit."

OP HET WIEL IN DE KLIM IN SLOTRONDE

Ook op de steile stukken in Fayetteville plooide Sweeck niet. "De klim was het beste stuk voor Eli om een kloof te slaan. Ik wist dat ik in de laatste ronde op het wiel moest zitten. Dan gaat hij ook stoppen met aanvallen. Ik kom een half wiel te kort. Ik heb alles gegeven."

Is er dan sprake van enige teleurstelling? "Natuurlijk had ik veel liever gewonnen, maar ik ben supertevreden dat ik er zo dicht bij was. Dat is wel een overwinning waard." Tábor is nu de eerstvolgende afspraak. "In mijn huidige vorm kan ik op alle parcoursen wel uit de voeten. We moeten ook wel de jetlag in ons achterhoofd houden. Ik hoop op dezelfde benen zondag."