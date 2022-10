Opnieuw pech voor Ryan Cortjens na een val tijdens een cross

"Afgelopen zondag reed ik de GP van Oisterwijk, maar ik knalde tegen een boom", vertelde Ryan Cortjens via de kanalen van Alpecin-Deceuninck. "Daarbij liep ik een breuk in mijn rechterhand op. Daardoor kan ik een week niet met de fiets rijden. Ook zal ik een maand geen specifieke crosstrainingen kunnen doen. Ik verwacht dat ik pas midden november in competitie zal kunnen terugkeren."

Voor Cortjens is het niet de 1e keer dat hij een tijd aan de kant staat. Zo stond hij al eens meer dan een jaar aan de kant door een knieblessure. Dit seizoen kon hij pas voor het eerst pijnvrij weer aan de start staan.

In de Polderscross in Kruibeke finishte hij niet. Ook in zijn 2e cross geraakte hij niet aan de finish. In de volgende crossen ging het wel al beter. Zo eindigde hij in de Berencross 49e en in Bad Salzdetfurth in Duitsland eindigde hij 10e.

Another setback for @ryancortjens. "In Oisterwijk last Sunday, I hit a tree. Unfortunately, I have a fracture in my right hand.I can't ride my bike for a week and I won't be allowed to do any specific cross-training for a month. I hope to be back in competition by mid-November." pic.twitter.com/EF2jmtq0w7