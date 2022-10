Remco Evenepoel is Flandrien van het Jaar, Lotte Kopecky Flandrienne van het Jaar

Aan het einde van wielerseizoen was het tijd voor het Gala van de Flandrien, georganiseerd door Het Nieuwsblad. Remco Evenepoel was de Flandrien van het Jaar. Lotte Kopecky was de Flandrienne van het Jaar.

Het was te verwachten, maar naast de Kristallen Fiets won Remco Evenepoel nu ook de Flandrien van het Jaar. Dankzij zijn zeges in Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK was hij de topfavoriet. Die rol maakt hij op het Gala van de Flandrien helemaal waar. Hij won voor Wout Van Aert en Arnaud De Lie. Ilan Van Wilder, ploegmaat van Evenepoel, was de Ploegmaat van het Jaar. Hij speelde een belangrijke rol in de Vuelta.

Lotte Kopecky werd Flandrienne van het Jaar, al voor de 3e keer op rij. Ze won de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Ook pakte ze zilver op het WK in Wollongong en werd ze 2e in Parij-Roubaix. Daarna pakte ze in het baanwielrennen nog 2 gouden medailles op het WK (afvalling en ploegkoers) en 2 op het EK (afvalling en puntenkoers). Die 4 medailles leverden haar ook de Trofee Patrick Sercu op, voor de beste wielerprestatie naast het wegwielrennen.

© photonews

De beste belofte van het afgelopen jaar was Alec Segaert. Hij werd bij de beloften Belgisch en Europees tijdrijden en ook vice-wereldkampioen tijdrijden. Ook won hij de Ronde van Lombardije voor beloften en won hij recent nog de Chrono des Nations voor beloften.

Vlad Van Mechelen was de beste junior. Hij pakte brons op het WK in Wollongong en heel wat ereplaatsen in onder meer de Vredeskoers, Morbihan en Aubel-Thimister-Stavelot. Cedric Keppens werd verkozen tot beste nieuweling. Afgelopen zomer pakte hij goud op de Europese jeugdspelen in het Slovaakse Banska Bystrica.

Ook was er nog de Vonk van het Jaar. Er waren 5 momenten door de lezers van Het Nieuwsblad gestemd uit een selectie van 11 momenten, gekozen door de redactie van Het Nieuwsblad. De 3 ritzeges en groene trui van Van Aert wonnen uiteindelijk de Vonk van het Jaar. Zo klopte Van Aert 2 maal Remco Evenepoel (Vuelta en WK).