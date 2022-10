Iljo Keisse is al bezig aan zijn nieuwe job als ploegleider: "Niet evident, het is veel samen"

Zijn carrière op de weg zit er definitief op, maar Iljo Keisse maakt zich nog op voor de Zesdaagse van Gent.

De Zesdaagse van Gent van 15 tot 20 november wordt het laatste officiële wapenfeit van Iljo Keisse, daarna heeft hij nog zijn afscheidsfeest in datzelfde Kuipke.

Keisse is vanochtend nog op trainingsstage vertrokken naar Mallorca op zich voor te bereiden op de Zesdaagse. “Er wachten mij nog vier moeilijke weken, vooral met de Zesdaagse. Dat is niet zo eenvoudig als wegrenner. Zeker tegen de echte pistiers, dat is een moeilijke week voor mij”, zei hij Het Nieuwsblad.

Keisse kijkt ook uit naar zijn nieuwe functie binnen de ploeg, hij wordt ploegleider. “Ik ben er al volop mee bezig. De voorbereidingen voor het seizoen 2023 zijn begonnen. Ik doe nu al mee als ploegleider, maar ik ben ook nog aan het trainen als renner. Een moeilijke combinatie op dit moment, het is veel.”